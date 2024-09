Ennesimo furto nella notte tra sabato 14 e domenica 15 settembre nella tabaccheria ‘Q Cafè’ lungo la Circumvallazione Esterna a Giugliano, al confine con il comune di Qualiano.

Banda della spaccata in azione a Giugliano, colpo alla tabaccheria “Q cafè”

Una banda di malviventi, composta almeno da 4 persone, si è introdotta all’interno dell’attività in via San Francesco a Patria 87. Il gruppo, dopo aver scassinato la saracinesca, in pochi secondi è riuscito a razziare soldi all’interno del distributore portamonete e merce per una valore ancora da quantificare. Inoltre i malviventi hanno procurato danni all’attività per migliaia di euro.

Sul caso indagano i carabinieri che hanno raccolto la denuncia del titolare Gaetano Aprovitola, imprenditore già vittima di numerosi raid in un’altra tabaccheria-ricevitoria in Corso Campano. Resta l’appello dei commercianti giuglianesi a garantire maggiore sicurezza per chi investe e lavora sul territorio e si trova disarmato davanti a questa infinita escalation di furti. “Con questo siamo a 7 attacchi tra furti e tentativi furti nelle mie attività dall’inizio del 2024”, racconta il titolare.