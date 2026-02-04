Notte movimentata ad Agerola, in provincia di Napoli, dove un assalto ha avuto come obiettivo lo sportello bancomat della Banca di Credito Popolare. I criminali, dopo aver fatto esplodere il dispositivo, sono riusciti a impossessarsi del denaro contenuto all’interno.

Banda dei bancomat colpisce ancora: esplosione e fuga coi contanti ad Agerola

Secondo quanto riportato da Il Vescovado, la fuga è avvenuta a bordo di un’Audi RS6, verosimilmente rubata e alterata, dotata di targhe false per evitare l’identificazione.L’auto è stata intercettata dai Carabinieri lungo la Costiera Amalfitana. Ne è nato un inseguimento durante il quale i malviventi hanno tentato di rallentare i militari spargendo chiodi sulla carreggiata. Arrivati nel territorio di Cetara, i fuggitivi hanno lasciato il veicolo e hanno proseguito la fuga a piedi, dirigendosi verso le zone montuose circostanti.

Ricerche in corso

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i Carabinieri delle stazioni di Agerola e Amalfi, con il supporto del Comando provinciale di Salerno. Le operazioni di ricerca sono tuttora in corso, con un elicottero che sta perlustrando l’area collinare del paese.