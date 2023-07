E’ morto a soli 20 anni Yassin Vitale. Il giovane di Sessa Aurunca era rimasto coinvolto in un incidente a Baia Domizia alcune settimane fa. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto. Il suo cuore ha smesso di battere.

Incidente a Baia Domizia, muore 20enne

Secondo quanto riporta Paesenews, Yassin viaggiava in sella alla sua moto nella nota località del litorale domizio quando avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote schiantandosi contro un muro.

Lo scontro è stato devastante. I soccorritori del 118 lo trasportarono d’urgenza in ospedale. Nonostante il ricovero immediato e diversi interventi chirurgici a cui è stato sottoposto, Yassin Vitale ha perso questa notte la sua battaglia. Le lesioni riportate sono state troppo gravi.

Il lutto

Molti i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social. Yassin era noto per la sua passione per il calcio e per le moto. “La Società FC Cellole Baia Domizia si unisce al dolore che ha colpito Diego Vitale e Famiglia per la perdita del caro Fratello Yassin. “Possiate trovare voi la forza per superare questo immenso dolore”, ha scritto la società sportiva sulla sua pagina.