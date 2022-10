Nuovo sequestro per Italy Villagi, conosciuto come “Parco degli Svedesi”, a Baia Domizia. L’operazione è stata eseguita questa mattina dai finanziari del Comando Provincia di Caserta, su richiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Lo scorso gennaio le Fiamme gialle avevano già applicato i sigilli a tutti i beni della società dell’amministratore unico del villaggio turistico per autoriciclaggio, ma le successive indagini hanno fatto emergere che l’indagato non solo aveva stipulato un fittizio contratto di affitto di ramo d’azienda con un’altra impresa, sempre riconducibile a lui, ma aveva continuato a gestire il villaggio turistico.

Baia Domizia, sequestrato “Parco degli Svedesi”: società affidata a un percettore del Reddito di Cittadinanza

Inoltre, il gestore avrebbe sottoscritto l’accordo a favore di un “prestanome”, percettore del reddito di cittadinanza, affidando la gestione della struttura ad una società apparentemente terza, a fronte del pagamento di un canone annuo eseguo e sproporzionato rispetto al valore economico del complesso turistico. L’amministratore unico avrebbe poi affidato tutti i relativi costi di gestione e manutenzione – mai pagati – a carico della società finita nel mirino delle Fiamme Gialle. Attraverso questo stratagemma, l’indagato ha potuto incassare tutti i proventi del villaggio turistico, senza sostenere alcun costo.