Sorpresa a casa con pistola e droga. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato una 38enne napoletana con l’accusa di detenzione di arma comune da sparo con relativo munizionamento, ricettazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Bagnoli, sorpresa in casa con pistola e droga: arrestata 38enne

Gli agenti della Squadra Mobile di Napoli, nell’ambito di un’operazione mirata, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione della donna nel quartiere di Bagnoli. Durante la perquisizione, all’interno della camera da letto, è stata rinvenuta una pistola Colt calibro 38 con sei cartucce dello stesso calibro, risultata provento di furto.

Inoltre, sono stati scoperti dieci involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 21 grammi, oltre a materiale per il confezionamento della droga e una somma di 1800 euro suddivisa in banconote di diverso taglio.

A seguito del ritrovamento, la donna è stata arrestata e condotta in tribunale per essere giudicata con rito direttissimo. L’operazione rientra nelle attività di contrasto alla criminalità messe in atto dalle forze dell’ordine sul territorio partenopeo.