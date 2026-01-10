Paura a Bagnoli, dove un palo dell’illuminazione pubblica è crollato a causa del forte vento, finendo su un’auto in transito e ferendo una donna. L’episodio si è verificato intorno alle 13.20 di oggi, sabato 10 gennaio, in via Nuova Bagnoli, una delle arterie principali del quartiere.

Bagnoli, palo dell’illuminazione cade sulla Smart: donna ferita trasportata in codice rosso

Alla guida della Smart colpita dal palo si trovava una donna di 72 anni, che è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Paolo di Fuorigrotta in codice rosso. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Centrale operativa territoriale, coordinate dal capitano Lucio Sarnacchiaro, insieme all’ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure alla ferita.

Dopo i primi accertamenti effettuati nel presidio ospedaliero, alla donna sono stati riscontrati diversi politraumi, ma le sue condizioni non sarebbero gravi e non sarebbe in pericolo di vita. L’area è stata messa in sicurezza e sono in corso verifiche sulle condizioni dei pali dell’illuminazione presenti in zona.