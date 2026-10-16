Bagnoli, operaio precipita da un’impalcatura: 53enne grave al Cardarelli

Stava lavorando alla facciata di un edificio quando è precipitato dall’impalcatura. È ricoverato in gravi condizioni al Cardarelli un operaio di 53 anni, rimasto ferito nel tardo pomeriggio di ieri in via Enea, a Bagnoli, nella periferia occidentale di Napoli.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era impegnato in alcuni interventi di ristrutturazione quando, per cause ancora da accertare, è caduto al suolo.

Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Paolo. La gravità delle ferite ha reso necessario il successivo trasferimento al Cardarelli. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.