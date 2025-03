Scontri si sono verificati durante il corteo dei Comitati dei Campi Flegrei organizzato nel quartiere di Bagnoli, a Napoli, dove i manifestanti chiedevano un incontro con i ministri Salvini, Piantedosi e Valditara, presenti per un convegno. Le forze dell’ordine, schierate con mezzi e uomini, hanno bloccato l’accesso a Città della Scienza, lasciando passare solo i residenti.

Bagnoli, cittadini Campi Flegrei al corteo contro il governo: scontri con la Polizia

Il corteo, composto non solo da attivisti dei centri sociali ma anche da famiglie preoccupate per la crisi bradisismica, è stato respinto dalle forze dell’ordine tra lanci di uova, fumogeni e slogan come “Fateci passare”. In testa al corteo, uno striscione recitava: “La vostra sicurezza è solo repressione: 800 miliardi per la guerra, per i territori nessuna prevenzione”.

I manifestanti denunciano l’assenza di prevenzione e l’inadeguatezza delle misure adottate per proteggere i cittadini dal bradisismo. Nonostante l’impossibilità di incontrare i ministri, un gruppo di cittadini consegnerà una richiesta agli organizzatori del convegno per sollecitare un incontro a Roma sul tema degli sfollati.

La Cgil Napoli e Campania, attraverso i dirigenti Nicola Ricci e Raffaele Paudice, ha duramente criticato le dichiarazioni del ministro Musumeci, chiedendo interventi concreti per mettere in sicurezza gli edifici e contrastare l’abusivismo. Inoltre, denunciano il rischio di speculazione e l’abbandono del territorio, reclamando risorse per garantire sicurezza e sviluppo sostenibile.