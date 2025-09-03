Maxi operazione della Polizia Locale e dell’ASL in un’area ricreativa di via di Pozzuoli a Bagnoli. I controlli hanno portato alla chiusura di un parco divertimenti con giostre e di uno stabilimento balneare per gravi irregolarità igieniche e amministrative.

Bagnoli, acqua stagnante e cucina abusiva: chiuso parco divertimenti con stabilimento balneare

L’ispezione è partita da una vasca collegata a un’attrazione, trovata piena di acqua stagnante e insetti a causa di un guasto al filtraggio. La struttura è stata svuotata e sanificata. Emerse anche irregolarità nella buvette, priva delle autorizzazioni previste dalla legge regionale, e carenze strutturali come l’assenza di spogliatoi e bagni per il personale.

All’interno dell’area, gli agenti hanno scoperto un manufatto in lamiera trasformato abusivamente in alloggio per i dipendenti, con bagno e cucina: scattato il sequestro penale. Nel punto ristoro rinvenuti alimenti ammuffiti e bevande conservate male. L’ASL ha sospeso anche l’attività del lido, mentre il titolare è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria.