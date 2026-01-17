Logoteleclubitalia

Bagno di folla al firmacopie di Geolier

Banner Union2 Sito

Un bagno di folla ha accolto Geolier al MaxiMall Pompeii nel primo giorno di firmacopie. Attesa febbrile per il nuovo album e per l’incontro diretto con i fan: il rapper si è concesso a lungo tra foto, autografi e momenti di grande entusiasmo.

Già nei giorni scorsi centinaia di persone avevano preso d’assalto il centro commerciale per assicurarsi il pre-order dell’album e il numero necessario a partecipare all’evento, confermando un’attesa altissima.

Il rapper del rione Gescal continua così a collezionare successi e consensi, sostenuto da un pubblico sempre più numeroso e affezionato.

Banner Union Sito

Continua a leggere

Ti potrebbe interessare

Guarda la diretta
Guarda la diretta
Torna in alto