Bagno di folla al firmacopie di Geolier

Un bagno di folla ha accolto Geolier al MaxiMall Pompeii nel primo giorno di firmacopie. Attesa febbrile per il nuovo album e per l’incontro diretto con i fan: il rapper si è concesso a lungo tra foto, autografi e momenti di grande entusiasmo.

Già nei giorni scorsi centinaia di persone avevano preso d’assalto il centro commerciale per assicurarsi il pre-order dell’album e il numero necessario a partecipare all’evento, confermando un’attesa altissima.

Il rapper del rione Gescal continua così a collezionare successi e consensi, sostenuto da un pubblico sempre più numeroso e affezionato.

