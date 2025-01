Bacoli, sorpresi in due a rubare bottiglie di alcolici in un market: arrestati

Due denunce e due arresti per furto. È il bilancio dell’operazione condotta a Bacoli dai Carabinieri della compagnia di Pozzuoli, che hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio durante il quale hanno identificato 130 persone e controllato 43 veicoli.

Bacoli, sorpresi a rubare bottiglie di superalcolici in un supermercato: due arresti

A finire in manette per furto aggravato Massimo Polverino, 52enne napoletano e il 36enne Namoradze Iveri, entrambi già noti alle forze dell’ordine. I due sono stati sorpresi mentre rubavano alcune bottiglie di superalcolici in un supermercato di via Luciano.

Due denunce

Durante la notte sono stati denunciati un 30enne e un 29enne fermati a bordo di un’auto con all’interno attrezzi utili all’effrazione di veicoli. Non sono mancati i controlli al codice della strada. Denunciato un 45enne a bordo di un furgone le cui targhe straniere e il libretto di circolazione sono risultati contraffatti. Due, invece, i ragazzi segnalati alla Prefettura perché trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente.