Bacoli, rischio chiusura per American Auto: “Irregolarità nella SCIA. Ha una settimana di tempo”

“Avviata procedura di chiusura per American Auto. Il titolare ha una settimana per dare riscontro alle nostre richieste”. Ad affermarlo a Campania Oggi è stato il sindaco di Bacoli, Josi della Ragione, che ha spiegato come si sta muovendo l’amministrazione comunale contro Enrico Loffredo l’imprenditore che si sarebbe reso responsabile di truffe a danno di diversi acquirenti della sua concessionaria. “In sinergia con l’Ufficio Commercio e la Guardia di Finanza, possiamo procedere per contrastare irregolarità amministrative, come stiamo già facendo. Non abbiamo invece poteri sul piano penale o sanzionatorio”, ha specificato il primo cittadino.

La fascia tricolore bacolese ha infine annunciato che “se ci saranno procedimenti penali a carico dell’imprenditore, il comune si costituirà come parte civile per il danno d’immagine che la vicenda sta arrecando a tutta la città”. Sono dunque due i fronti su cui le istituzioni stanno agendo contro American Auto: quello amministrativo e quello giudiziario. Ad attendere gli esiti di entrambi i procedimenti le decine di persone, costituitesi nel comitato “Uniti per la verità”, che sarebbero state truffate dall’imprenditore.