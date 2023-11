Uno scherzo di cattivo gusto. In occasione della festa di Halloween, una società di animazione ha fatto ricorso a due feretri veri e proprio, allestiti in strada per fare scena. A rendere ancora più macabra la trovata anche l’uso della foto di una bambina.

Bacoli, per Halloween due bare vere in strada con la foto di una bimba

La scenografia, particolarmente realistica, realizzata sull’affollatissimo lungomare di via Miliscola, ha fatto infuriare diversi cittadini, che hanno immediatamente segnalato l’allestimento horror al sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione.

Il primo cittadino, dopo un sopralluogo, ha disposto così alla società di animazione incaricata dell’organizzazione dell’evento la rimozione dei due feretri, che tra l’altro riportavano anche la foto di una minorenne. Gli scatti dei due feretri, intanto, hanno fatto il giro del web e hanno sollevato un coro di indignazione da parte di tantissimi utenti della rete e dei social.