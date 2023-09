Con il collo di una bottiglia di vetro ha spaventato residenti e passanti. Poi l’ha usata per aggredire i militari dell’Arma, intervenuti in via Torre di Cappella a Bacoli, ferendo un brigadiere.

Bacoli, minaccia passanti e ferisce i Carabinieri con un coccio di una bottiglia

Momenti di panico si sono vissuti l’altra notte nel comune flegreo. Un 24enne, extracomunitario, è stato arrestato, non senza difficoltà, dai Carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli.

Il giovane, visibilmente fuori controllo, aveva usato come arma improvvisata un coccio di una bottiglia in vetro per terrorizzare i passanti. Poi, all’arrivo degli uomini della benemerita, si è scagliato contro di loro. Durante l’aggressione, ha provocato ad un brigadiere escoriazioni alla spalla sinistra e al ginocchio destro, con una prognosi di 10 giorni. Per il collega una contusione alla mano destra che richiede 10 giorni di prognosi.

Il 24enne è stato accompagnato presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Napoli Secondigliano in attesa del procedimento di direttissima.