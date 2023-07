Un rapporto intimo consumato in pieno centro, a Bacoli, in una delle strade più trafficate della città e in prossimità di bar e noti ristoranti. Sta facendo il giro dei social un filmato di pochi secondi realizzato da un passante che riprende una scena hot di cui sono protagonisti due giovani.

Bacoli, lo fanno in pieno centro davanti a tutti: passanti filmano la scena

A pubblicare il video è la pagina “Bacoli Futura”. La clip mostra due ragazzi consumare – o simulare – un rapporto sessuale mentre sono in piedi. Lui, con i pantaloni abbassati, le cinge i fianchi da dietro mentre lei, seminuda, è appoggiata sul cofano dei veicolo.

Ad assistere alla scena, che sarebbe stata girata di sera nei pressi della rotonda di via Risorgimento, alcuni passanti increduli. Non si conoscono ulteriori dettagli. Il video ha scatenato però un’ondata di indignazione sui social e l’appello degli utenti a identificare e multare i responsabili.