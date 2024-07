In fiamme concessionaria a Bacoli, in viale Olimpico. Distrutte auto e moto. Intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco.

Bacoli, in fiamme concessionaria: indagano le forze dell’ordine

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Pozzuoli. Le fiamme hanno distrutto 5 auto e 1 moto e hanno danneggiato altri 4 veicoli. I mezzi erano all’interno di una concessionaria.

L’incendio, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, è stato domato dai Vigili del Fuoco. Indagini in corso da parte dei militari dell’Arma per accertare l’origine del rogo e l’eventuale natura dolosa.