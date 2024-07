Aggrediscono il guardiano notturno di un lido, colpendolo alla testa con una bottiglia e minacciandolo con un coltello. È accaduto a Bacoli, in provincia di Napoli: due balordi, ancora non individuati, si sono introdotti nella notte in un noto stabilimento balneare situato in via Miliscola per mettere a segno il raid.

Bacoli, guardiano di un lido ferito con una bottiglia e rapinato di migliaia di euro

Qui hanno agito a colpo sicuro. Dopo aver minacciato e tramortito il vigilante, un 62enne del posto, gli hanno sottratto diverse migliaia di euro. I rapinatori hanno poi ripulito il deposito della struttura balneare, sottraendo varie bevande.

Il 62enne è stato trasferito all’ospedale Santa Maria delle Grazie, dove si trova attualmente in osservazione, fortunatamente non in pericolo di vita. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Pozzuoli. Utili all’attività investigativa potrebbero rivelarsi eventuali immagini estrapolate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza presente nello stabilimento balneare, al fine di individuare i due malviventi che, dopo aver compiuto la rapina e il furto di bevande, sono scappati facendo perdere le loro tracce.