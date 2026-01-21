Bacoli non rientra tra le dieci città finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028. La decisione è arrivata dal Ministero della Cultura, che ha escluso il comune flegreo dalla fase finale della selezione nazionale. Una scelta che ha suscitato delusione, ma anche determinazione da parte dell’amministrazione comunale.

Bacoli fuori dalla finale di Capitale della Cultura 2028, il sindaco: “Non è una sconfitta, ma una tappa”

Il sindaco Josi Della Ragione, in un lungo messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook, ha parlato di un percorso “bellissimo, intenso e collettivo”, sottolineando come Bacoli abbia saputo competere con città più grandi e capoluoghi di provincia da tutta Italia.

“Abbiamo dimostrato che Bacoli può giocare su scala nazionale”, scrive il primo cittadino, rivendicando il valore del dossier presentato, ricco di progetti che l’amministrazione proverà comunque a realizzare.Nel post, Della Ragione ricorda come la città abbia reagito a difficoltà importanti: dal dissesto finanziario alla pandemia, fino al bradisismo. E aggiunge una riflessione critica sulla selezione finale, auspicando che le scelte del Ministero siano state basate esclusivamente sui contenuti dei progetti e non su logiche politiche, pur rilevando che molte delle città finaliste sono guidate da amministrazioni di centrodestra.

Parole di ringraziamento sono state rivolte a tutto il gruppo di lavoro, al vicesindaco Mauro Cucco, alle associazioni e ai cittadini che hanno contribuito, anche rinunciando alle ferie, alla costruzione della candidatura. “Il Sud non si lamenta, reagisce”, scrive il sindaco, definendo questa esperienza non un punto di arrivo ma una tappa di un cammino più ampio. “La rinascita di Bacoli continua”, conclude Della Ragione. “Il futuro parte sempre da una scossa”.