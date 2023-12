Novantamila euro per aiutare le famiglie più in difficoltà a Bacoli. A stanziare i fondi è il Comune e la misura è stata annunciata dal sindaco Josy Gerardo della Ragione via social definendolo questo, un atto doveroso.

Bacoli, aiuti per le famiglie in difficoltà. Sindaco: “In arrivo card di Natale e spesa sospesa”

“Bacoli non dimentica i cittadini in difficoltà economica. Nessuno deve essere lasciato indietro. Le mamme, i papà, gli anziani, i bambini. Tutti hanno diritto a vivere in modo dignitoso”, sottolinea il primo cittadino, nonostante il Comune viva in una condizione di dissesto. Nei giorni a venire, quindi, si partirà con la distribuzione delle card alle famiglie meno abbienti per garantire loro un Natale diverso, più sereno sotto il profilo economico.

“Oggi abbiamo sia i fondi per finanziare le Luci d’Artista ed i tanti eventi che offriamo alla comunità ed ai turisti. E sia i soldi per sostenere chi soffre. Finalmente, una città che riesce a rispondere alle esigenze del territorio. Non è stato semplice. Ma ci stiamo riuscendo”, aggiunge Della Ragione.

Il sindaco di Bacoli continua nel suo post: “A ciò, aggiungeremo anche la spesa sospesa. Nei negozi e centri commerciali che aderiranno, ognuno potrà lasciare un alimento o un oggetto a favore delle famiglie disagiate”.