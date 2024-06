Un ragazzino di 11 anni rapinato alla stazione Cumana, mentre attendeva il treno. Accade a Bacoli. Gli autori della rapina hanno 22 e 17 anni: il più grande, dopo l’arresto, è stato accompagnato al carcere di Poggioreale; il minore, invece, è stato affidato al centro di prima accoglienza ai Colli Aminei.

Bacoli, 11enne rapinato con un coltello e poi gettato sui binari nella stazione della Cumana

La vittima, mentre sedeva su una delle panchina della stazione Fusaro, viene avvicinata da due giovani che gli chiedono a che ora è previsto il prossimo convoglio per Napoli.

Poi estraggono un coltello, glielo puntano alla gola pretendendo il cellulare. Lui, impaurito, non reagisce. Così i due lo spingono a terra, facendolo cadere, e lo perquisiscono.

Gli sottraggono il telefono dalle tasche, scaraventano l’undicenne sui binari, poi fuggono. Il piccolo chiede aiuto e grazie a qualche passante, avverte il padre e poi i carabinieri.

L’intervento dei Carabinieri

Sul posto giungono i militari dell’Arma di Pozzuoli. Raccolgono le descrizioni dei rapinatori e diramano le ricerche tramite la centrale operativa. Saranno i colleghi della sezione radiomobile a rintracciarli poco dopo lungo sulla spiaggia pubblica di Lucrino.

Bloccati dopo un timido tentativo di fuga, i due finiscono in manette per concorso in rapina aggravata. Nello zaino del 22enne un taglierino, una pistola scacciacani senza tappo rosso e il cellulare rubato pochi istanti prima.

Il 17enne, invece, viene trovato in possesso di un coltello, lo stesso utilizzato per minacciare il minorenne. Accertamenti in corso per verificare il coinvolgimento dei due arrestati in una seconda rapina perpetrata in un supermercato nello stesso range temporale.