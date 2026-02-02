Una voragine di dimensioni importanti si è aperta nel cortile della scuola elementare Linguiti, riaccendendo i timori sulla sicurezza dell’istituto di via De Chiara, ad Aversa. La notizia si è appresa nel corso del weekend. L’edificio scolastico era già stato interessato in passato da problemi strutturali e, negli ultimi giorni, una parte del muro perimetrale è improvvisamente crollata.

Aversa, voragine nel cortile della scuola: eseguiti interventi di ripristino, ma tra i genitori c’è preoccupazione

I detriti, secondo quanto emerso, sarebbero finiti all’interno del cortile di un’abitazione adiacente alla scuola. L’area è stata immediatamente isolata con nastro da cantiere, per evitare rischi e impedire che qualcuno potesse farsi male. La dirigente scolastica ha subito allertato il Comune, che ha avviato le verifiche del caso. Questa mattina sono stati eseguiti interventi d’urgenza, disposti dall’area tecnica del Municipio normanno, per mettere in sicurezza la zona interessata. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per i rilievi.

Dal Comune fanno sapere che la voragine sarebbe stata provocata da una perdita della rete idrica, individuata nel corso dei sopralluoghi, e che sono già in corso le operazioni di ripristino. Intanto cresce la preoccupazione tra i genitori degli alunni, che chiedono massima attenzione e maggiori garanzie sulla sicurezza della struttura scolastica.