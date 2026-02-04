Aversa, viola obbligo di dimora: 46enne finisce ai domiciliari

È finito agli arresti domiciliari un 46enne residente ad Aversa, destinatario di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare eseguito nella mattinata di oggi dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia locale. L’ordinanza è stata emessa dall’Ufficio del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso.

Aversa, 46enne viola obbligo di dimora e finisce ai domiciliari

L’uomo era già sottoposto all’obbligo di dimora per reati di truffa ai danni di persone anziane, ma le ripetute violazioni delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria hanno portato all’adozione di una misura più restrittiva. Dopo la notifica del provvedimento, i militari dell’Arma hanno accompagnato il 46enne presso la propria abitazione, dove è stato posto agli arresti domiciliari, come disposto dall’autorità giudiziaria competente.