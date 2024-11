Un sabato sera ad Aversa, tra le luci della movida e le ombre di una città in bilico. Baby gang, furti d’auto, risse e spaccio si intrecciano nel cuore pulsante della vita notturna, trasformando vie storiche come via Seggio in palcoscenici di violenza e disordine. Al mattino, restano i segni evidenti di una notte fuori controllo.

Il reportage di Silvia D’Angelo