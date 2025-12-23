Aversa, varata giunta tra nuovi ingressi e riconferme: fuori Forza Azzurra

Una nuova squadra di governo per garantire stabilità amministrativa e una gestione più efficace dei settori strategici dell’Ente. Così il sindaco Matacena ha presentato il nuovo esecutivo cittadino, ufficializzato nel pomeriggio di ieri al termine di una trattativa lunga e complessa, protrattasi fino all’ultimo momento utile.

Una giunta a composizione mista, metà politica e metà tecnica, con nuovi ingressi e diverse riconferme. Tre i tecnici scelti dal primo cittadino. Elvira Caccavale, commercialista con precedenti esperienze amministrative a Nola e Orta di Atella, assume le deleghe a Bilancio, Tributi, PNRR e Prius.

Alle Politiche Sociali, Igiene Urbana e Polizia Municipale va Giulia Lauriello, avvocato specializzato in minori e immigrazione, in quota Aversa Moderata, che subentra a Eufrasia Cannolicchio. Cultura, Turismo, Aversa Millenaria, Pubblica Istruzione e Transizione Digitale sono state affidate a Ugo Rufino, docente con esperienze internazionali e già direttore di istituti italiani di cultura, oltre che componente della commissione nazionale UNESCO.

Confermati quattro assessori del precedente esecutivo: Alfonso Oliva resta vicesindaco con Patrimonio e Contenzioso; Francesco Sagliocco mantiene Lavori Pubblici, Edilizia scolastica e Cimitero; Francesco Di Palma resta all’Urbanistica; Iolanda Dello Margio conserva Verde pubblico, Parchi e Protezione civile. Fuori invece Olga Diana e Giovanni Tirozzi. Taglio netto, invece, con Forza Azzurra: il gruppo guidato da Gianpaolo Dello Vicario resterebbe fuori non solo dalla giunta, ma anche dalla stessa maggioranza. Una scelta maturata dopo settimane di tensioni, assenze in aula e il ripetuto venir meno del numero legale, che aveva portato, quindici giorni fa, all’azzeramento dell’esecutivo.

Il servizio