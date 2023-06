Aveva 60 anni la donna che domenica a pranzo è morta in un agriturismo nell’agro aversano. A ucciderla un boccone andato di traverso.

Tragedia nell’Agro Aversano, 60enne muore soffocata dal prosciutto

Secondo quanto riporta EdizioneCaserta, la tragedia si è consumata durante un pranzo in famiglia in un agriturismo situato tra Aversa, Parete e Trentola Ducenta. La donna avrebbe assaggiato del prosciutto offerto dai camerieri ma una fetta le sarebbe andata di traverso.

La 60enne ha smesso di respirare. A quel punto i presenti hanno allertato i soccorsi. Ma quando gli uomini del 118 sono arrivati, per la 60enne non c’era più niente da fare. Il suo cuore aveva smesso di battere.

I soccorsi

Non è chiaro se i familiari, durante i concitati secondi che hanno preceduto il decesso, abbiano provato a disostruire le vie respiratorie della donna con la manovra di Heimlich o se abbiano atteso i soccorritori. Sotto choc i presenti. Informata anche la locale Procura che ha preso atto del decesso avvenuto per cause naturali.