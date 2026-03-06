Aversa, taglio alle sovvenzioni: rischia la chiusura lo storico Ippodromo Cirigliano

Rischia la chiusura l’Ippodromo del Cirigliano di Aversa, storico impianto dedicato alle corse al trotto inaugurato nel 1968. Una struttura che ha segnato la storia dell’ippica italiana e che nel 1998 fu anche teatro della prima vittoria di Varenne in un Gran Premio.

Oggi, però, il futuro dell’impianto appare incerto. Negli ultimi anni, infatti, sono diminuite sia le giornate di corsa sia le sovvenzioni ministeriali, che per l’ippodromo aversano risultano oggi meno della metà rispetto a otto anni fa. Le assegnazioni di corse e fondi vengono stabilite sulla base di una classifica nazionale degli ippodromi, elaborata tenendo conto di diversi parametri. In questa graduatoria Aversa occupa l’ultimo posto: ventitreesima su ventitré impianti.

L’impianto è di proprietà privata e, dopo la scomparsa di Nunzio Stabile, è gestito dai figli. Proprio la riduzione dei ricavi legati all’attività ippica potrebbe spingere la proprietà a valutare la dismissione della struttura. La città potrebbe così perdere uno dei suoi simboli.