Nuove misure ad Aversa per contrastare il fenomeno della malamovida e tutelare la vivibilità delle aree più frequentate dai giovani. L’accesso a piazza Paul Harris verrà infatti limitato e regolato da un sistema automatizzato attivo 24 ore su 24, senza servizio di custodia.

Aversa, stop alla malamovida: accessi regolamentati a piazza Paul Harris

L’ordinanza dirigenziale è già stata disposta e, a breve, prenderanno il via i lavori che prevedono anche la realizzazione di una sbarra automatica per disciplinare l’ingresso dei veicoli nella piazzetta. Una decisione che arriva dopo mesi di segnalazioni e proteste da parte dei residenti, esasperati dai continui schiamazzi notturni e dalla presenza di minicar, scooter e automobili che spesso sfrecciavano a velocità elevate, mettendo a rischio la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni.

Nella città normanna la movida si concentra soprattutto in via Salvo D’Acquisto, con centinaia di giovani che si ritrovano ogni sera in piazza Paul Harris, il cosiddetto “parchetto”, e in un parcheggio nei pressi del palazzetto dello sport. In passato, per frenare le corse improvvisate, erano già stati installati dei dossi stradali; ora l’amministrazione punta a un ulteriore giro di vite, limitando l’accesso veicolare all’area. Il nuovo sistema prevede una tariffa oraria di un euro, valida tutti i giorni, festivi compresi, senza limiti di orario. L’obiettivo è scoraggiare l’uso improprio della piazza come area di sosta, favorendo al tempo stesso maggiore sicurezza e rispetto della quiete pubblica. Un intervento, quello dell’amministrazione Matacena, per riportare ordine nelle zone della movida.