Il Consiglio di Istituto del Liceo E. Fermi di Aversa, riunitosi nella giornata di oggi, ha annunciato attraverso il Presidente Francesco Di Virgilio che, a partire dai primi giorni di aprile, termineranno i doppi turni. Gli studenti potranno così tornare alla normale organizzazione scolastica, ponendo fine a un periodo di disagi dovuto ai lavori di ristrutturazione.

Aversa, stop ai doppi turni al liceo Fermi: nuovi spazi per gli studenti

A breve saranno completati gli interventi di ammodernamento che riguardano 14 aule, 2 nuovi laboratori di scienze e un laboratorio di fisica. Un’altra importante novità sarà l’ampliamento della biblioteca, che diventerà uno spazio multifunzionale per lo studio, l’organizzazione di incontri culturali e attività formative. Questo ambiente rinnovato sarà un punto di riferimento per la comunità scolastica, favorendo il confronto, la crescita e l’approfondimento delle conoscenze in un contesto moderno e funzionale.

“Voglio ringraziare tutti – ha dichiarato Francesco Di Virgilio – perché presto potremo raccogliere i frutti di tanto impegno e sacrificio da parte di studenti, genitori. Un particolare ringraziamento va a tutto il corpo docente e al personale scolastico, grazie alla loro dedizione siamo riusciti a superare questa difficile fase organizzativa senza compromettere la qualità dell’insegnamento. Con grande soddisfazione, possiamo dire che il nostro liceo sarà presto più accogliente e all’altezza delle esigenze formative dei nostri ragazzi”.

(Comunicato stampa)