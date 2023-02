Lo hanno sorpreso mentre vendeva alcolici anche a dei ragazzini. È finito nei guai il titolare di un bar di Aversa, incappato nei controlli della Polizia di Stato e della Polizia locale, quest’ulima guidata dal Comandante Antonio Piricelli.

Aversa, sorpreso mentre vende alcol ai minorenni: nei guai titolare di un bar

Il blitz è scattato sabato sera al centro storico, nella zona della movida notturna. Gli agenti della polizia di Stato e della polizia locale di Aversa hanno effettuato i controlli in particolare tra via Seggio e piazzetta Lucarelli.

Sono state controllate numerose attività come bar, spritzerie e caffetterie. In un bar, gli uomini delle forze dell’ordine, hanno notato che c’erano numerosi minorenni. A quel punto è stato fatto un accertamento. Gli agenti hanno quindi colto in flagranza il gestore del bar che stava servendo alcolici ad alcuni ragazzini. Sia l’uomo che i minorenni sono stati quindi condotti nei locali del commissariato. Per il titolare del bar è scattata la denuncia per il divieto di vendere alcolici ai minori.