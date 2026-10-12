Sorpreso a rubare ad Aversa in un’auto parcheggiata nel cortile di un’abitazione. Intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia normanna, che, nel corso della notte, hanno arrestato un giovane di origine algerina, classe 2003, ritenuto responsabile di un furto ai danni di un’autovettura parcheggiata all’interno del cortile di un’abitazione privata.

Aversa, sorpreso a rubare in un’auto nel cortile di un’abitazione: arrestato 23enne

Secondo la ricostruzione dei militari, il giovane si sarebbe introdotto nel cortile di un’abitazione situata in via Clanio, asportando diversi effetti personali dall’auto in sosta, per poi allontanarsi a piedi nelle strade limitrofe. Le immediate ricerche avviate dai Carabinieri hanno consentito di rintracciarlo nelle vicinanze dell’abitazione interessata.

L’intervento ha inoltre permesso di recuperare gli oggetti sottratti, successivamente restituiti al legittimo proprietario. Il giovane, già sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria presso il Commissariato di Napoli Vasto, è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.