Aversa, sopralluogo nell’ex sede del giudice di pace del procuratore Airoma e del sindaco Matacena

Sopralluogo questa mattina nell’ex sede del giudice di pace di Aversa, in piazza San Domenico, da anni chiusa e in stato di abbandono. A visitare la struttura sono stati il procuratore capo di Napoli Nord, Domenico Airoma, e il sindaco di Aversa, Francesco Matacena. L’edificio potrebbe presto ospitare nuovi uffici della Procura normanna.

Aversa, sopralluogo nell’ex sede del giudice di pace: verso nuovi uffici della Procura di Napoli Nord

Il procuratore Airoma ha voluto constatare personalmente le condizioni dell’immobile e valutarne le potenzialità in vista del progetto di recupero. Al sopralluogo hanno preso parte anche il comandante della polizia municipale Stefano Guarino, tecnici e ingegneri del Comune, funzionari del Tribunale, oltre al vicesindaco Oliva, con delega al Tribunale e al patrimonio.

Comune e Tribunale sono già in interlocuzione con la Soprintendenza per avviare i lavori di restauro, che risultano attualmente in fase di aggiudicazione. Tra gli ambienti visitati, particolare attenzione è stata riservata a una sala impreziosita da affreschi in ottimo stato di conservazione. Proprio qui il procuratore capo ha espresso il desiderio di creare, in futuro, uno spazio di incontro tra il mondo della giustizia e la città, immaginando anche iniziative e manifestazioni rivolte ai giovani.

Nel corso della visita, il sindaco Matacena ha inoltre accennato al progetto di trasferimento del giudice di pace di Marano presso l’ex carcere di Aversa. Non è escluso che anche il giudice di pace di Afragola possa essere trasferito nella stessa sede, completando così la cittadella giudiziaria aversana. Un’operazione che, se portata a termine, consentirebbe non solo il recupero di un immobile storico, ma anche il rafforzamento del presidio giudiziario sul territorio.