“Il Comune di Aversa non sa programmare nemmeno l’apertura delle scuole: i lavori di manutenzione alla Cimarosa costringono a rinviare l’avvio della scuola dell’infanzia di via Giotto, lasciando famiglie e bambini senza certezze. È inaccettabile che l’incapacità amministrativa continui a ledere il diritto allo studio dei più piccoli”. A dirlo in una nota sono i consiglieri di centrosinistra Mauro Baldascino, Mario De Michele e Marco Girone.

Aversa, slitta riapertura del “Cimarosa”. L’attacco del centrosinistra: “Comune senza programmazione’”

“Ancora una volta l’incapacità dell’amministrazione comunale di Aversa di programmare i lavori pubblici si scarica sulle famiglie e sui più piccoli. La dirigente scolastica del IV Circolo Didattico Cimarosa è stata costretta, con una nota ufficiale, ad annunciare il rinvio dell’apertura della scuola dell’infanzia di via Giotto, forse addirittura al 16 settembre, a causa dei lavori di manutenzione straordinaria non conclusi in tempo”, proseguono i consiglieri di minoranza.

“Si tratta di un fatto molto grave: la mancata capacità di coordinare e pianificare gli interventi di edilizia scolastica colpisce direttamente i bambini e i loro genitori, costretti a riorganizzare in emergenza la vita familiare e lavorativa. L’apertura delle scuole non è un imprevisto: avviene ogni anno alla stessa data. Non esistono giustificazioni per chi governa la città e non riesce a garantire la normale ripresa delle attività scolastiche“, sottolineano Baldascino, De Michele e Girone.

“Il diritto allo studio non è un optional e la sicurezza e la serenità delle famiglie non possono essere continuamente compromesse da scelte improvvisate e da una gestione superficiale della cosa pubblica. Chiederemo conto in Consiglio Comunale di questa ennesima dimostrazione di inefficienza amministrativa, perché Aversa non può più permettersi che siano i bambini a pagare il prezzo delle incapacità di chi governa”, aggiungono dall’opposizione. “Ci auguriamo che L’amministrazione si stia attivando per far partire la mensa in tempo utile e non si verifichi lo stesso ritardo come per la riapertura delle scuole”, concludono Mauro Baldascino, Mario De Michele e Marco Girone.