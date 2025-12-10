Aversa si illumina per il Natale: montate luci e albero, attesa per ruota panoramica e pista

E’ partito il Natale ad Aversa. L’albero di piazza Municipio di 14 metri di altezza è stato installato ieri e acceso direttamente in serata, senza alcuna cerimonia ufficiale. Un’accensione quasi improvvisata che ha comunque richiamato l’attenzione dei cittadini, pronti a vivere le prime luci delle feste.

Le luminarie, montate sabato mattina e accese poche ore dopo, stanno iniziando a illuminare via Roma e altre strade della città normanna. Intanto, la città attende due delle attrazioni più amate: nei prossimi giorni, in piazza Municipio tornerà la ruota panoramica, mentre in piazza Don Peppe Diana prenderà forma la pista di pattinaggio sul ghiaccio, pensata per famiglie e bambini. Dopo un avvio tardivo rispetto alle altre cittadine dell’hinterland, ora Aversa prova accende davvero l’atmosfera delle feste.

Il servizio