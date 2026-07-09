Aversa, scoperta base dello spaccio in casa: fermato 44enne

Proseguono i controlli della Polizia di Stato nell’agro aversano contro il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un’operazione condotta dagli agenti del Commissariato di Aversa è stato fermato un cittadino straniero di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti.

Aversa, scoperta base dello spaccio: fermato 44enne

L’attività investigativa ha permesso di individuare un appartamento utilizzato come base per lo spaccio. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno sequestrato oltre 35 grammi di hashish, già suddivisi in dosi pronte per la vendita, e circa 760 euro in contanti, in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività illecita. Sia la droga che il denaro sono stati posti sotto sequestro e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Nel corso degli accertamenti è stata inoltre verificata la posizione del 44enne sul territorio nazionale. Ottenuto il nulla osta dell’Autorità giudiziaria, è stato disposto il suo allontanamento dall’Italia. Al termine delle procedure, l’uomo è stato accompagnato al Centro di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr) di Trapani, in attesa delle successive fasi del procedimento di espulsione.