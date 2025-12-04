Il sindaco Franco Matacena ha azzerato la Giunta con un decreto firmato questa sera. Una decisione arrivata dopo la seduta consiliare di questa mattina, quando il numero legale è risultato nuovamente in bilico e le assenze più pesanti sono state registrate tra i banchi di Forza Azzurra.

Aversa, si apre la crisi: Matacena azzera la giunta

La seduta è partita solo al secondo appello e con numeri ridotti all’osso. Da qui la scelta del primo cittadino di azzerare l’esecutivo e avviare una verifica politica per provare a ricompattare la squadra di governo. Nelle prossime ore il sindaco avvierà il confronto con i gruppi di maggioranza per definire il nuovo esecutivo cittadino e ristabilire una tenuta numerica in aula.