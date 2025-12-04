Logoteleclubitalia

Aversa, si apre la crisi: Matacena azzera la giunta

Il sindaco Franco Matacena ha azzerato la Giunta con un decreto firmato questa sera. Una decisione arrivata dopo la seduta consiliare di questa mattina, quando il numero legale è risultato nuovamente in bilico e le assenze più pesanti sono state registrate tra i banchi di Forza Azzurra. 

La seduta è partita solo al secondo appello e con numeri ridotti all’osso. Da qui la scelta del primo cittadino di azzerare l’esecutivo e avviare una verifica politica per provare a ricompattare la squadra di governo. Nelle prossime ore il sindaco avvierà il confronto con i gruppi di maggioranza per definire il nuovo esecutivo cittadino e ristabilire una tenuta numerica in aula.

