Aversa, sfratto alla libreria “Il Dono”: sindaco rompe silenzio e chiede revoca del provvedimento

Aversa. A meno di due ore dal flash mob di solidarietà in programma in piazza Santulli, il sindaco di Aversa Franco Matacena rompe il silenzio sulla vicenda della libreria sociale Il Dono, raggiunta nei giorni scorsi da un’ordinanza di sfratto per presunte “inadempienze e problemi di sicurezza”.

In un video diffuso sui social, il primo cittadino ha annunciato di aver inviato una nota al dirigente comunale Giovanni Gangi – firmatario del provvedimento di sgombero dei locali che ospitano l’associazione guidata dal professore Fortunato Allegro – chiedendo la revoca dell’ordinanza e l’individuazione di una soluzione alternativa.

“Nei giorni scorsi ho avuto un’interlocuzione molto proficua con il professore Fortunato Allegro. Mentre si lavorava per trovare una soluzione, giovedì sera è arrivata l’ordinanza di sfratto. Oggi, senza indugio, ho chiesto al dirigente di procedere all’annullamento del provvedimento. Ci tengo molto all’associazionismo e credo che insieme possiamo fare cose buone per la nostra città”, ha dichiarato Matacena.

In effetti, nella nota indirizzata al dirigente Gangi, il sindaco sottolinea che “l’ordinanza di sgombero coatto non appare né tecnicamente né politicamente idonea alla gestione del caso” e invita a revocarla “alla luce dei presunti vizi di legittimità”, proponendo la costituzione di un tavolo di confronto con l’associazione. Intanto, alle 18, si terrà il flash mob dinanzi alla biblioteca comunale per manifestare sostegno alla libreria sociale.