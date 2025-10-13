Aversa, sfratto dal comune alla libreria “Il dono”: oggi flashmob di solidarietà

Ad Aversa scoppia la polemica per lo sfratto della libreria sociale “Il Dono” dai locali della biblioteca comunale. Il provvedimento, firmato dal dirigente Giovanni Gangi, segue la revoca della concessione per inadempienze e problemi di sicurezza. I rilievi tecnici evidenziano uso non conforme dei locali, materiale combustibile in eccesso e vie di fuga ostruite. La libreria, punto di riferimento culturale della città, dovrà lasciare gli spazi entro dieci giorni. Una notizia che sta suscitando numerose reazioni tra i cittadini e nel mondo politico. Il centrosinistra chiede le dimissioni del sindaco, mentre l’associazione annuncia battaglia legale al Comune. Per oggi pomeriggio, alle 18, è previsto un flash mob di solidarietà davanti alla biblioteca comunale, per chiedere che l’associazione non venga sfrattata e possa essere ancora un presidio culturale per la città.

