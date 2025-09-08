Aversa, schianto tra moto e auto lungo viale Olimpico: 25enne in gravi condizioni

Grave incidente nel pomeriggio di oggi ad Aversa, lungo viale Olimpico, all’altezza dell’ippodromo. Una moto e un’auto si sono scontrate violentemente intorno alle 17. Ad avere la peggio il centauro, un ragazzo di 25 anni, che ha riportato gravi contusioni toraciche ed epatiche, oltre a un trauma cranico.

La dinamica del sinistro stradale è ancora in fase di accertamento: secondo una prima ricostruzione, sembra che l’auto, proveniente da Lusciano e intenta a svoltare a sinistra, si sia scontrata con il mezzo a due ruote che procedeva in direzione opposta. Il giovane è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Aversa per le prime cure, ma sulla base del quadro clinico è stato disposto il trasferimento al Cardarelli di Napoli. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, guidati dal comandante Stefano Guarino, per i rilievi del caso e la gestione del traffico. Nel frattempo i veicoli coinvolti nell’incidente sono stati rimossi per consentire il ripristino della circolazione.

(immagine di archivio)