Aversa, schiamazzi notturni e fuochi d’artificio al Parco Pozzi: cresce malcontento tra i residenti

Dormire la notte ad Aversa sta diventando sempre più difficile. Lo sanno bene i residenti che vivono nei pressi del Parco Pozzi, costretti ancora una volta a fare i conti con schiamazzi e botti nel cuore della notte.

Tra venerdì e sabato, intorno alle 2 e 15, un gruppo di giovani si sarebbe radunato all’interno dell’ex campo profughi di via Roma, disturbando il riposo delle famiglie della zona. Una situazione che, secondo le testimonianze raccolte, si ripeterebbe ormai con una certa frequenza, soprattutto nel weekend.