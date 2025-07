Aversa, sagrato nel degrado dopo la movida: è polemica in città

Sagrato della chiesa-convento Sant’Antonio al Seggio dopo la movida del weekend in piazza Lucarelli ad Aversa: segnaletica divelta, cocci di bottiglie in vetro e una panchina scheggiata. I residenti di via Seggio, esasperati, hanno persino creato un gruppo WhatsApp per segnalarsi a vicenda episodi di malamovida. Pochi giorni fa, padre Mariano Del Piano ha chiesto al sindaco Matacena l’installazione di un cancello per proteggere l’edificio sacro. Dalla maggioranza il consigliere Oliva dichiara: “Nessun assedio, i locali sono autorizzati”. Dura invece l’opposizione con De Michele: “Scenari vergognosi, l’amministrazione è piegata agli interessi privati”.

Il servizio