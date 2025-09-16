Aversa, rubano auto a storica edicolante in zona ospedaliera: “Non si vive più, troppi furti qui”

Il tempo di servire un cliente nella sua edicola e l’auto era già sparita. È successo ieri pomeriggio ad Aversa, a due passi dall’ospedale Moscati. Vittima del furto Domenica, storica edicolante della zona, che ha parcheggiato la macchina accanto alla sua attività commerciale. È stata lei stessa, grazie alle telecamere di videosorveglianza, a rendersi conto del furto. La donna, che preferisce non mostrarsi in volto, ha denunciato subito l’accaduto ai Carabinieri della Compagnia di Aversa. L’auto è stata ritrovata poche ore dopo a Castello di Cisterna dai militari dell’Arma.

Un’emergenza, quella dei furti d’auto nella zona del nosocomio normanno, che va avanti ormai da troppo tempo. I raid si ripetono con cadenza quasi quotidiana, in pieno giorno e sotto gli occhi dei passanti. Da mesi residenti e commercianti lanciano appelli per chiedere maggiori controlli e una presenza costante delle forze dell’ordine, affinché non si debba più temere di lasciare l’auto parcheggiata anche solo per pochi minuti.

Il servizio