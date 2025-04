Una rissa probabilmente scoppiata per futili motivi quella che ha provocato il ferimento di un giovane poco più che maggiorenne in pieno centro ad Aversa. Alle 21 e 30 di sabato scorso, un gruppo di stranieri si è reso responsabile di una zuffa in piazza Vittorio Emanuele.

Aversa, rissa in piazza Vittorio Emanuele: giovanissimo finisce in ospedale

Nel corso della colluttazione, ad avere la peggio un ragazzo di origini egiziane, raggiunto da un oggetto appuntito – forse un coltello o un coccio di bottiglia -. Ferito, è stato trasportato all’ospedale Moscati di Aversa dove il personale sanitario gli ha riscontrato ferite al volto.

Sull’episodio indagano i poliziotti del Commissariato di Aversa guidati dal primo dirigente Valerio Consoli. Toccherà agli investigatori ricostruire il movente della rissa e identificare i responsabili del ferimento del giovane. Potrebbero risultare decisive anche le immagini di videosorveglianza della zona.