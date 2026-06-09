Aversa, raccolta rifiuti a singhiozzo: cumuli lungo le strade, cresce malcontento dei cittadini

Cumuli di rifiuti lungo le strade e raccolta che procede a singhiozzo. Ad Aversa torna l’emergenza rifiuti e le segnalazioni dei cittadini arrivano da diversi quartieri della città, dal centro alla periferia.

Alla base dei disservizi ci sarebbe la fase di transizione nella gestione del saverervizio di igiene urbana. Risam, società subentrata alla Tekra attraverso una cessione di ramo d’azienda, ha visto respinto il proprio ricorso dal Tar. A gestire il servizio sarà quindi la Win Ecology, aggiudicataria della gara “ponte”, in attesa dell’affidamento definitivo, chiamata a garantire la continuità della raccolta. Una situazione che riporta alla mente quanto accaduto già in inverno, quando il cambio di gestione aveva provocato non pochi disagi. Intanto cresce il malcontento dei cittadini, esasperati dai ritardi e dai cumuli di rifiuti che continuano a deturpare le arterie stradali della città normanna.

Il servizio