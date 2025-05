Da anni è una discarica a cielo aperto, al confine tra Aversa, Carinaro e Teverola. L’ex campo profughi demaniale, nonostante ricada nel territorio di Aversa, è diventato simbolo di degrado e abbandono: rifiuti speciali, guaina bituminosa, pneumatici e persino amianto vengono sversati regolarmente, tra l’indifferenza generale.

Aversa, rifiuti e spaccio nell’ex campo profughi destinato allo sport: “Manca videosorveglianza ed è a rischio incendio”

Eppure proprio lì, da oltre vent’anni, è previsto un progetto per la realizzazione di una pista di atletica leggera. La gara è stata aggiudicata, il sindaco Francesco Matacena ha sollecitato anche il commissario per la Terra dei Fuochi Giuseppe Vadalà per una bonifica, ma al momento nulla è cambiato. I residenti lanciano l’allarme: l’area è a rischio incendi, ospita parcheggi abusivi ed è diventata una vera piazza di spaccio.