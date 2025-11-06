Aversa ricorda i caduti della Grande Guerra e celebra la Giornata delle Forze Armate

Si è tenuta questa mattina, in piazza Municipio ad Aversa, la cerimonia commemorativa per l’anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale e per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, che ricorre il 4 novembre. Un momento di memoria e di riflessione per ricordare i caduti del conflitto, tra i quali anche trecento aversani che persero la vita per la Patria.

La cerimonia si è aperta con l’alzabandiera davanti al monumento ai Caduti, seguito dalla deposizione di una corona d’alloro in onore di tutti coloro che si sono sacrificati per la libertà e l’unità del Paese. Presenti i vertici delle forze dell’ordine – Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia Locale – insieme alle autorità civili e religiose. A prendere parte all’evento anche il vescovo di Aversa, monsignor Angelo Spinillo, il sindaco Franco Matacena e alcuni membri della giunta comunale.

In piazza, numerose le associazioni d’arma e i cittadini che hanno voluto partecipare per rendere omaggio ai caduti e rinnovare il senso di appartenenza alla comunità e ai valori di pace, democrazia e solidarietà nazionale.