Rapinato del Rolex in pieno giorno ad Aversa. Secondo quanto riporta Casertace, teatro del colpo è via Plauto, al confine con Lusciano. I malviventi hanno agito l’altra mattina senza curarsi della presenza degli automobilisti di passaggio.

Aversa, rapina Rolex in pieno giorno: caccia ai banditi

In base a una prima ricostruzione, la vittima era a bordo della sua auto, una Mini Cooper, in sosta lungo via Plauto quando sarebbe stato avvicinato da balordi in sella ad uno scooter che hanno rotto il finestrino lato guida. I ladri a quel punto hanno strappato con violenza l’orologio dal polso di un uomo e sono scappati facendo perdere le proprie tracce.

L’automobilista non ha potuto reagire e dopo la rapina subita ha deciso di sporgere denuncia presso le forze dell’ordine. Successivamente sono scesi in strada diversi residenti e alcuni passanti che si sono sincerati delle condizioni della vittima, ancora sotto choc, e hanno cercato di fornire dettagli sui balordi che sono entrati in azione. A documentare le fasi successive dell’accaduto anche un video apparso sull’account Tik Tok “Aversamia” girato da un cittadino della zona.