Aversa. Raid vandalico nella scuola dell’infanzia e primaria “Platani” del terzo circolo didattico, situata all’interno delle palazzine Unrra Casas, in via Filippo Saporito. Ignoti, entrati da ingressi secondari, hanno devastato l’istituto scolastico presumibilmente nella notte, approfittando dell’assenza di un impianto di videosorveglianza e di un sistema antifurto.

Aversa, raid vandalico nella scuola “Platani”: tempere sul pavimento, armadietti danneggiati ed escrementi in palestra

I vandali hanno danneggiato la porta d’ingresso e gli armadietti, sparso tempere sul pavimento e sulle pareti, intasato i bagni e lasciato escrementi nella palestra. Sono state inoltre rubate alcune pistole per la colla a caldo.

Questa mattina, all’apertura della scuola, il dirigente scolastico ha allertato i Carabinieri della Compagnia di Aversa, coordinati dal colonnello Ivano Bigica. I militari dell’Arma hanno avviato gli accertamenti e stanno raccogliendo le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nel circondario per risalire ai responsabili. Indignazione tra i genitori, che questa mattina hanno accompagnato i figli a scuola trovandola in condizioni disastrose. Le indagini sono in corso.