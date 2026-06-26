Aversa, ottica svaligiata nella notte dai ladri. Il titolare: “Resistiamo, ma qui più controlli”

Non c’è pace per i commercianti di Aversa. Stavolta a finire nelle mire dei ladri è stata l’ottica Carratù di via Diaz, in pieno centro. È il secondo furto che si verifica nel giro di due settimane lungo l’arteria stradale che conduce a piazza Vittorio Emanuele III: in precedenza un ladro solitario aveva colpito un negozio di telefonia.

Nella notte, intorno alle 4.30, una banda di malviventi – almeno tre, ma potrebbero essere stati di più – ha raggiunto l’attività commerciale. I ladri hanno agito con la tecnica della “spaccata”, mandando in frantumi la vetrina dell’ingresso con arnesi da scasso, presumibilmente mazze, prima di introdursi nel negozio. Una volta all’interno, hanno portato via circa 450 occhiali, tra modelli da vista e da sole, molti dei quali appartenenti a brand di lusso. L’ottica è stata completamente svaligiata in pochi minuti. I danni sono ancora da quantificare, ma si parla di una cifra compresa tra i 20mila e i 30mila euro.

Sul posto sono intervenuti la vigilanza privata e i carabinieri della stazione di Aversa, guidati dal comandante Silvestro Verde, ai quali sono affidate le indagini. I malfattori hanno puntato esclusivamente alla merce, lasciando la cassa al suo posto. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Amarezza da parte del titolare, Domenico Carratù: “Un po’ di paura c’è, un po’ di ansia c’è, ma continuiamo ad andare avanti e a essere presenti sul territorio. Occorrono però più controlli”.

L’intervista al titolare