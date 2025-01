Un dialogo vivace e costruttivo sul tema della legalità e del ruolo della scuola. Al liceo classico musicale “D. Cirillo”, in via Corcioni, ad Aversa, si è tenuto questa mattina un incontro con il procuratore capo della Procura di Perugia, Raffaele Cantone. L’evento, organizzato dalla professoressa Sabrina Romano, ha coinvolto i docenti, il dirigente scolastico Luigi Izzo, i Carabinieri della compagnia di Aversa con il Colonnello Ivano Bigica.

Aversa, Raffaele Cantone al liceo classico Cirillo con docenti e studenti: “Motivare i nostri giovani anziché sottovalutarli”

Durante l’incontro, sono stati affrontati temi importanti come i principi della Costituzione italiana, il problema dell’omertà e il contrasto alla criminalità organizzata. Particolare attenzione è stata dedicata agli interventi realizzati nel quartiere Parco Verde di Caivano. Numerose le domande poste al magistrato dalle studentesse e dagli studenti, che hanno mostrato interesse e consapevolezza su argomenti complessi e di grande attualità.

“Giornate come queste credo siano d’aiuto”, ha dichiarato il procuratore Cantone. “Non ci sono stati solo miei interventi, ma anche domande da parte dei ragazzi, che non sono mai state banali. Non dobbiamo sottovalutare i giovani, dobbiamo cercare invece di motivarli visto che hanno in sé tante caratteristiche positive”. Alla domanda di Teleclubitalia sul suo possibile ritorno in Campania, Cantone ha risposto: “Ho fatto domanda per essere trasferito a Napoli Nord. Ovviamente non dipende da me, c’è un concorso. Se il Consiglio Superiore riterrà che ho i titoli, sarei felice, perché si tratta della mia città, del mio territorio, di un tribunale che ha tanti problemi, malgrado il lavoro dei colleghi. Ma se il Consiglio decidesse che non ci sono le condizioni farò altro”.