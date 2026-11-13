Aversa, raccolta differenziata al di sotto del 50% in città: i dati della Regione

Ad Aversa si torna a raccogliere più rifiuti indifferenziati che differenziati. Nel 2025 la raccolta differenziata è scesa sotto la soglia del 50%, fermandosi al 49,75. È quanto emerge dai dati dell’Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti.

Nel 2023 era al 54,26%, nel 2024 al 52,51. In due anni la città ha perso oltre quattro punti e mezzo. Scende anche il tasso di riciclaggio, cioè la quota dei rifiuti urbani che, dopo la selezione, viene avviata al riciclo. Era al 40,62 per cento nel 2023, nel 2025 è sceso al 36,81. Nello stesso anno Aversa ha prodotto in media 540 chili di rifiuti per abitante.

“La Politica che Serve” parla di “ennesimo disastro dell’amministrazione Matacena. Qualcosa non funziona nel processo del servizio. Noi lo denunciamo da tempo ma siamo inascoltati”, scrive la lista civica. Secondo l’assessore all’Igiene urbana, Raffaele De Gaetano, sul dato del 2025 hanno pesato la cessione del ramo d’azienda e la gara ponte per il servizio di raccolta. De Gaetano fa sapere che per migliorare il trend il Comune lavorerà a un regolamento per l’impiego delle guardie ambientali e che verranno verificati i tempi tecnici per la riapertura dell’isola ecologica. Per contrastare gli sversamenti, il Comune potrà contare anche sulle fototrappole già installate.

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